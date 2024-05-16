Депутат извинилась за слово «курица» в адрес общественницы

Накануне круглой даты, которую будет отмечать парламент Карелии 17 мая, в стенах Заксобрания разгорелся скандал. Все из-за произнесенных перед началом заседания одного из комитетов депутатом слов. Микрофоны на трибуне были включены, а онлайн-трансляция началась.

На комитете должны были обсуждать вопрос охраны памятников. Пришедшая на комитет общественница села на место, которое обычно занимают депутаты и члены карельского правительства. Это вывело из себя председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галину Гореликову. Такой вывод можно сделать из ее слов в адрес женщины.

«Назад. Здесь депутаты сидят и правительство…Это вообще просто...Бесит…Ее назад надо было, эту курицу»,

- произнесла депутат Гореликова.

По сообщению телеграм-канала From Karelia with freedom, видеозапись этого комитета была удалена из соцсети Законодательного собрания РК. Но запись успела уйти в глобальную паутину. В частности, фрагмент трансляции разместил депутат Петросовета Андрей Рогалевич. В комментариях пользователей возмутило подобное поведение парламентария Гореликовой.

Сегодня она извинилась за свои слова. Извинения Галина Гореликова принесла на своей странице в соцсети. Депутат попыталась оправдаться волнением, эмоциями: «Приношу свои извинения всем, кого они могли обидеть».

Впрочем, приняли ли извинения парламентария те, кого задели ее слова, останется загадкой, так как комментарии под этой записью отключены. // фото «Петрозаводск говорит»