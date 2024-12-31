Делаем покупки, берем в долг и покупаем кошелек

Первый месяц года богат праздниками и выходными, поэтому легко «потеряться» не только в днях недели, но и в своих сбережениях. Лунный денежный календарь на январь 2024 года укажет наиболее благоприятные дни для улучшения своего финансового положения. Вы всегда будете в курсе событий, когда можно будет совершать определенные финансовые операции, а когда нельзя.

Делать крупные покупки: 2, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27 января.

Заключать контракты, подписывать договоры: 12, 13, 16, 19, 20, 23 января.

Не заключать сделки: 1, 3, 7, 10, 11, 17, 22, 25, 28 января.

Брать в долг, оформлять кредит: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 23, 26, 27 января.

Давать в долг, инвестировать: 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 23, 26 января.

Не брать в долг и не оформлять кредит: 1, 3, 10, 14, 17, 18, 21, 25, 29 января.

Не давать в долг, не инвестировать: 1, 3, 4, 10, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29 января.

Покупать кошелек: 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 21, 22 января.

Опасные дни, когда возможны финансовые потери: 1, 5, 11, 14, 17, 18, 25, 29 января.



Первая декада

1 января. Проведите обряд на привлечение финансовой удачи. Что-либо покупать, давать в долг, принимать решения насчет недвижимости не стоит: есть риск, что вас подставят, обманут.

2 января. Трезво оценивайте свои возможности, и тогда манипуляции позитивно скажутся на финансах в долгосрочной перспективе. Решение вопросов, связанных с недвижимостью, обернется головной болью.

3 января. Можно вернуть долги. Не планируйте какие-либо сделки, не расплачивайтесь онлайн. Велика вероятность импульсивных решений, которые обернутся неприятностями.

4 января. Остерегайтесь брать деньги в долг для исполнения сиюминутных желаний, а также одалживать средства малознакомым людям.

5 января. Не давайте в долг, делайте только необходимые покупки.

6 января. Если вы планировали покупку машины, недвижимости, то сегодня — подходящий для этого день, только не теряйте рассудительность и будьте внимательны к деталям.

7 января. Откажитесь от приобретения лишнего, не начинайте новые дела: есть риск столкнуться с сильным негативом и стрессом.

8 января. Прислушайтесь к интуиции. Велика вероятность сделок, которые принесут хорошую прибыль. Окажите помощь родственникам и близким людям.

9 января. Нельзя заключать никакие сделки, вас могут обмануть.

10 января. Удачными будут покупки вещей, связанных с новыми начинаниями.

Вторая декада

11 января. Советуем забыть о существовании денег и посвятить время чему-нибудь возвышенному.

12 января. Займитесь решением отложенных дел, связанных с переводами, покупкой предметов роскоши и приятных мелочей. Верните долги.

13 января. Это одни из самых удачных лунных суток в лунном денежном календаре. Особенно рекомендуются вложения в перспективные проекты, траты на путешествия и самореализацию.

14 января. Не рекомендуются любые дела, связанные с тратой денег. Вы рискуете понести не только материальные убытки, но и пострадать морально.

15 января. Тратьте деньги на товары, связанные с творчеством, косметику и средства ухода, на улучшение здоровья.

16 января. Чтобы решить проблемы с деньгами, слушайте интуицию, размышляйте, советуйтесь с близкими, не полагайтесь на везение.

17 января. Перенесите финансовые дела на потом.

18 января. Не рекомендуется поддаваться внезапным идеям, покупать что-то необычное, вкладываться в новые проекты. Можно легко пострадать от козней врагов и негативных энергий.

19 января. Это лучший лунный день для крупных финансовых дел и сделок, сулящий приумножение денег.

20 января. Луна не сулит никаких денежных потерь в бизнес-начинаниях, приобретении товаров для дома и семьи, предметов роскоши, недвижимости.

Третья декада

21 января. Удачными будут покупки товаров для дома и семьи, предметов роскоши, недвижимости.

22 января. Все важные вопросы следует решать в другой день.

23 января. Тратьте и давайте деньги в долг. Продуманные сделки принесут прибыль, а кредит, скорее всего, получится выплатить досрочно.

24 января. Не давайте в долг, не инвестируйте проекты, лучше пересчитайте деньги, займитесь планированием.

25 января. Не давайте в долг, не берите взаймы. Бизнесмены рискуют принять неверное решение и «прогореть».

26 января. Чем больше тратить, получать, давать в долг, тем сильнее финансовые потоки. В будущем это сулит увеличение капитала.

27 января. Сегодня важно легко расставаться с деньгами, получать удовольствие от того, что вы делаете, это увеличит денежные потоки в будущем.

28 января. Покупайте только самое необходимое, откажитесь от серьезных приобретений.

29 января. Можно оплатить счета за коммунальные услуги, вернуть долг, пожертвовать немного денег в благотворительный фонд, но нельзя брать и давать деньги в долг.

30 января. Сегодня минимизируются все риски. Особо удачными оказываются приобретения для дома.

31 января. Воздержитесь от денежных операций, проведите обряд на привлечение финансовой удачи.//фото: "Петрозаводск говорит"