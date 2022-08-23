Дайверы наводят порядок в акватории озера Контокки

В Костомукше на озере Контокки началась большая уборка. Наводят чистоту в подводной части водоема дайверы-волонтеры. Об этом сообщает местная газета «Новости Костомукши».

Команду добровольцев поддержали на предприятии «Карельский окатыш». За первый час работы дайверы подняли с прибрежной территории более 12 сеток с мусором.

«Волонтеры погружаются и собирают в сетки хлам, который копился здесь годами, а затем передают их помощникам на берегу. Кроме банальной алкотары ребята обнаружили на дне озера автомобильные покрышки с дисками и без, трубы и тросы, а также вытащили старую товарную телегу, радиатор и сани (на видео). Вытаскивать из воды крупные предметы - это тяжелое занятие»,

- рассказали организаторы акции.

Непосредственно на глубине ведут очистку водоема два дайвера. Но на берегу им помогают 16 волонтеров. Планируется, что на операцию по очистке дна озера понадобится не менее двух дней. Фото и видео: vk.com/novkos.