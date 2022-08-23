Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

Накануне Дня знаний в Петрозаводске изменится схема движения транспорта в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы.

Так, 31 августа будет закрыт проезд автомобилей от улицы Куйбышева по улице Еремеева и проспекту Ленина в сторону Онежской набережной, а также от здания Педагогического института ПетрГУ по Пушкинской улице в сторону проспекта Ленина. На указанных магистралях с 15.00 до 21.30 будет организована пешеходная зона.

1 сентября будет закрыт проезд по улицам Пушкинской и Фаддеевской, от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина, Карла Маркса и улице Еремеева, а также по улице Луначарского от набережной Гюллинга через Пименовский мост. Здесь с 9.00 до 12.30 будет организована пешеходная зона. Кроме того, до 19.00 будет полностью закрыт въезд на площадь Кирова. Временные неудобства связаны с проведением массовых гуляний в честь Дня знаний.

Ближайшие к месту проведения мероприятий парковки будут расположены у гипермаркета «Магнит» на улице Казарменской, у гипермаркета «Лента» на улице Ленинградской и у гимназии №17.

Мэрия просит водителей быть бдительными и руководствоваться установленными знаками. Фото: unsplash.com