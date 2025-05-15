15 мая 2025, 17:26
Дальнобойщика сбили и бросили на трассе в Карелии
Водитель скрылся и не стал помогать пострадавшему
фото «Петрозаводск говорит»
Днем 15 мая на 608 километре трассы «Кола» в Медвежьегорском районе был сбит дальнобойщик. Об инциденте рассказали в госкомитете Карелии по безопасности.
Водитель с места аварии уехал и не стал оказывать помощь пострадавшему.
Дальнобойщик лежал на обочине. ДТП произошло за придорожным кафе. Спасателям позвонили в 15:35.
На месте дорожного инцидента работали оперативные службы. Пострадавший выжил, его госпитализировали. © «Петрозаводск говорит»