Дальнобойщика сбили и бросили на трассе в Карелии

Днем 15 мая на 608 километре трассы «Кола» в Медвежьегорском районе был сбит дальнобойщик. Об инциденте рассказали в госкомитете Карелии по безопасности.

Водитель с места аварии уехал и не стал оказывать помощь пострадавшему.

Дальнобойщик лежал на обочине. ДТП произошло за придорожным кафе. Спасателям позвонили в 15:35.

На месте дорожного инцидента работали оперативные службы. Пострадавший выжил, его госпитализировали. © «Петрозаводск говорит»