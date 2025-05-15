15 мая 2025, 16:46
Десантники из Карелии отправились тушить пожары в Забайкалье
Группа из 50 человек направлена на помощь в тушении лесных пожаров
фото vk.com/karjalan_luonto
Забайкальский край охвачен лесными пожарами, в некоторых населенных пунктах не видно солнца и голубого неба из-за гари. Дымом окутаны населенные пункты.
На помощь в тушении лесных пожаров выдвинулись 50 десантников из Карелии, сообщили в региональном минприроды.
В Забайкалье лесные пожары охватили более 600 тыс. га.
В Карелии в полной готовности для борьбы с лесными пожарами остаются более 200 специалистов. © «Петрозаводск говорит»