Дачникам подсказали способ защиты посадок от вредителей

Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с изданием «БелНовости» рассказала, как приготовить универсальное средство от вредителей.

Для настоя от тли, белокрылки и фитофторы потребуется 400 граммов измельченных одуванчиков, две головки чеснока, одна столовую ложку горчичного порошка и столько же острого перца.

Смесь нужно залить тремя литрами воды и дать настояться сутки. Затем настой нужно процедить и довести объем до 10 литров.

Получившимся средством следует опрыскать посадки. Стоит помнить, что у большинства народных средств срок действия непродолжительный. // фото freepik.com