Россиянам напомнили об опасности популярной зелени с огорода

Если слишком усердно употреблять щавель, можно обзавестись проблемами с почками. Эта растущая на дачных участках зелень может привести к образованию в почках камней, предупредил гастроэнтеролог Владимир Логинов. В щавеле содержатся оксалаты и щавелевая кислота, передает «Доктор Питер».

Оксалаты могут накапливаться в организме и приводить к образованию камней. Злоупотреблять этой зеленью не стоит тем, у кого есть заболевания почек или мочевыводящих путей, а также тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, страдающим гастритом или язвой.

По мнению врача, нормой является употребление щавеля не более двух порций в неделю. Эту зелень лучше использовать как добавку к основным блюдам.

Щавель содержит калий, кальций, магний, фосфор, железо, бета-каротин и витамины группы В. А в 100 граммах зелени содержится более половины суточной нормы аскорбиновой кислоты. В умеренных количествах щавель полезен. // фото freepik.com