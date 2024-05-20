Дачникам назвали не требующие ухода растения

Отдавать все свои силы уходу за урожаем на даче вовсе не обязательно. Есть культуры, которые очень неприхотливы, при этом дают отличный урожай. Их назвал NEWS.ru депутат Госдумы и руководитель Союза дачников Московской области Никита Чаплин.

По его словам, одно из самых неприхотливых растений – это кабачок. За грядками, на которых растут кабачки, не нужно ухаживать постоянно. То же самое касается и моркови. Достаточно лишь посеять ее и потом регулярно поливать. Но почва должна быть плодородной.

Эксперт рекомендовал также обратить внимание на малину и крыжовник. Эти кусты не требуют удобрений и частого полива. Еще можно без проблем выращивать ревень – ему подходит любая земля. // фото: unsplash.com