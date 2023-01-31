Цвет, свет, динамика: как новые ЖК создают облик Петрозаводска

Жилой комплекс «Карельский» на Лыжной улице – претендент на статус архитектурной доминанты микрорайона. Дело не только в высотности домов. Для «Карельского» был выбран принципиально новый для строительной компании «Нова» подход. Подробнее о нем поговорили с командой проектировщиков и их руководителем Захаром Ворониным.

Концепция «Карельского» была разработана петербургской компанией «М119». Ей принадлежат проекты храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы с центром духовно-патриотического воспитания молодежи на Невском проспекте в Петербурге, благоустройства жилой территории в Казани, специалисты компании работали с General Motors, Siemens и другими гигантами.

Градиент и солнце

На основе концепта, предложенного питерскими экспертами, собственные специалисты группы компаний «Нова» создали проект, который сейчас активно претворяют в жизнь строители.

Для «Карельского» был выбран принципиально новый подход к архитектуре. Это единая концепция для шести домов сразу. Первый и пятый дома жилого комплекса, вид которых уже сейчас можно оценить – это начало и завершение. Дома, которые будут размещены на участках поблизости, будут создавать плавный цветовой переход. А для того, чтобы монолитные мощные здания не создавали ощущение грузности, в их оформлении будут использованы новые декоративные элементы,

- рассказал Захар Воронин.

Первый дом «Карельского» выдержан в небесно-голубых ярких тонах. Благодаря этому он, несмотря на статус самого большого дома в городе, не выглядит излишне массивным. Для оформления пятого дома использованы теплые цвета: оливковый, коричневый, насыщенно-желтый, серый. Цветовые решения фасадов остальных домов будут создавать плавный градиент.

Цветовые решения создают, с одной стороны, ощущение единства, с другой, разнообразия. Градиент позволяет избежать образа скучной типовой застройки,

- отметил Захар Воронин.

Конечно, отличие не только в цвете керамогранита на фасадах. Команда архитекторов позаботилась о том, чтобы солнца было достаточно во всех домах. Поэтому этажность домов – разная. Игра с высотами позволяет полностью соблюдать все нормы инсоляции и создать динамичное пространство. Разной будет и квартирография домов, поскольку целевая аудитория у «Новы» очень широка.

Комфорт в квартирах и холлах

Кукковка – один из городских районов с уже сложившейся инфраструктурой из парков, школ, детских садов, медучреждений. Поэтому здесь хотят жить и семьи с маленькими детьми, и молодежь, и люди зрелого возраста. Для каждой категории разрабатывается своя система планировок, максимально эргономичных и разнообразных. Благодаря монолитной технологии строительства владельцы квартир могут зонировать пространство самостоятельно – лишних стен в квартирах нет.

Проектировщики анализируют сведения, приходящие от потенциальных жителей через отдел продаж. Так удается создать дома, комфортные для жизни, со всем необходимым, от крышных котельных до лапомоек, где владельцы питомцев могут привести в порядок животных после прогулки, от подземных паркингов до кладовых.

Карельский» - это прежде всего жилой комплекс. Именно поэтому для него была разработана особая концепция оформления общих пространств,

- обратил внимание руководитель команды архитекторов «Новы».

Для первого дома дизайн холлов разработал по заказу застройщика городской «Центр дизайна интерьеров». Здесь – стильные панно, яркие насыщенные цвета, которых не хватает жителям севера, декор, вдохновленный карельскими национальными орнаментами.

В то же время во входных зонах нет громоздких композиций, которые сложно поддерживать в первоначальном состоянии долгое время, нет кричащих и агрессивных цветов и структур. Уже давно холлы домов воспринимаются горожанами не как безликие подъезды, а как вход в комфортное домашнее пространство.

Эту тему подхватил дизайнер группы компаний «Нова». Поэтому во всех домах будет похожее оформление холлов и этажей, но не идентичное.

«Карельский» будет включать шесть домов, и дворовая инфраструктура у них будет общей. Во дворах разместятся детские площадки, отдельные для малышей и для детей постарше; спортивные. Застройщик опробовал множество вариантов в другом своем успешном проекте – комплексе «Белые ночи», где есть каток, баскетбольная площадка, детские площадки. Самые популярные у жителей домов решения будут воплощены и в новом жилом комплексе. Так, у первого дома уже установлена интересная площадка с небольшим скалодромом для детей постарше, а у пятого – игровой комплекс с городском для маленьких исследователей.

Благодаря этому владельцы квартир получат возможность проводить время во дворах с пользой. А перемещение из локации в локацию обеспечит разнообразие впечатлений. Кроме того, такая объединенная инфраструктура позволяет выстраивать добрососедские отношения и коммуникацию между людьми.

Несмотря на то, что наши клиенты – очень разные люди, разного возраста и статуса, разной формации, мы знаем, что их объединяет, Это активная жизненная позиция, общительность, открытость, инициативность. Поэтому такие общие дворовые пространства могут способствовать созданию соседских сообществ,

- подчеркнул руководитель команды архитекторов «Новы».

Новый облик любимого города

Петрозаводск на данный момент – точка притяжения для многих районов Карелии. Население города растет. К тому же все больше становится тех, кто стремится переехать в современные жилые комплексы со всеми их преимуществами: от автономных котельных и симпатичных планировок до чистых холлов с колясочными, парковок и магазинов на первых этажах. Потребность в новостройках в карельской столице высока.

Безусловно, частный сектор, малоэтажные дома, разнообразие форм застройки необходимы городу. Именно поэтому на Зареке, где уже сложилась плотная застройка, мы возводим небольшой семиэтажный дом. Но есть точки на карте, где можно строить и высокие дома. Это не «человейники» как их часто называют, сравнивая с типовой застройкой где-то в Москве. Это – пока еще не привычная тенденция. Мы не можем говорить за все строительные компании. Однако облик каждого нашего комплекса уникален,

- отметили в компании.

Строительство ЖК «Карельский» продолжается. Ни у кого нет сомнений в том, что появление комплексов современной формации, высотных, с энергичным дизайном – это этап формирования нового облика карельской столицы, который создается прямо сейчас. В разных точках города появляются паттерны современной застройки.

Мы понимаем, что ни одно изменение во внешности родного города не может пройти безболезненно. Тем более – такое значимое. Однако уверены, горожане рассмотрят новый портрет Петрозаводска, привыкнут к нему, и он станет со временем так же привычен и дорог, как прежний. Ведь город остается прежним, он просто идет в ногу со временем,

- считают в компании «Нова».

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