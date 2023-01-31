Миллиардер Игорь Рыбаков приглашает на бизнес-форум FORTUNE 2050

4 февраля в Москве миллиардер Игорь Рыбаков проводит бизнес-форум Fortune 2050, а с 3 по 5 февраля в более чем 100 городах России и мира состоятся приуроченные к нему слеты.

Представитель нашего издания посетит главное мероприятие саммита в эту субботу в столичном Crocus City Hall. Согласно анонсу организаторов, перед 2 000 человек там выступят Игорь Рыбаков («Технониколь», «Рыбаков Фонд») и Оскар Хартманн (CarPrice, Activo), а также ТОП-50 представителей действующих успешных бизнесов, которые поделятся секретами своего успеха: расскажут, как процветать в жизни и бизнесе. Кроме этого, спикеры раскроют секрет: как развиваться в эпоху неопределенности и как преодолеть текущий кризис.

Я уверен: каждый состоявшийся в обществе бизнесмен обязан и ответственен передать опыт и знания, которые сделали его успешным, другим людям. Приходите 4 февраля и получите уникальный опыт, который поможет вам использовать внешние обстоятельства в свою пользу, несмотря ни на что. Я собираю новый и единственный кламп на 2023 год, в который войдут 50 лучших моих учеников, которых я выберу здесь, на Art Business Summit. Мероприятие не оставит вас прежними – используйте эту возможность с пользой для своего будущего. Вишенкой на торте станет организованный к 26-летию нашего союза с женой Катей масштабный концерт «Сберегать любовь» — 10 песен о любви с участием симфонического оркестра, состоящего из 100 музыкантов,

- рассказал Игорь Рыбаков.

Собравшихся также ждут:

-закрытая встреча: VIP лаунж основателей, владельцев, директоров и руководителей вместе с Игорем Рыбаковым и Оскаром Хартманном. Квантовый скачок предпринимателя от сотен миллионов к миллиардам.

-презентация Fortune 2050 - новой круглогодичной программы для основателей и руководителей компаний, предпринимателей и владельцев бизнеса, которые стремятся к процветанию и хотят сделать значимый вклад в общее наследие человечества. Программа запускается в 2023 году, прием заявок уже открыт.

-X10Nation - самая большая игра на 2 000 человек, где каждый в кругу лидеров сможет спланировать свое будущее. Все видели, как Гроссмейстер играет на десяти, а то и ста досках сразу, демонстрируя высочайшее искусство одновременной игры? У собравшихся будет возможность прожить этот опыт, сыграв с Игорем Рыбаковым и Мастерами Актуальности.

-Игорь Рыбаков запустит первый в мире социальный блокчейн - IPS (Impact Privilege Score) - рейтинг учителей RYBAKOV UNIVERSITY и подробно о нем расскажет. С помощью показателя можно визуализировать социальную плодовитость человека. Игорь Рыбаков со сцены посчитает плодовитость ведущих предпринимателей страны.

Помимо Москвы, параллельно с Art Business Summit Fortune-2050, с 3 по 5 февраля 2023 года в более чем 100 городах России и мира пройдут слеты местных бизнес-сообществ. Здесь соберутся не менее 8 000 человек. Среди российских городов это будут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Магнитогорск, Уфа, Ижевск, Архангельск, Нижний Новгород, Казань, Уссурийск, Находка и другие, в числе международных: Дубай (ОАЭ), Янгон (Мьянма), Цуг (Швейцария), Денпасар (Бали, Индонезия), Кито (Эквадор), Лусака (Замбия), Алматы (Казахстан), Минск (Беларусь) и другие.

Более подробно ознакомиться с мероприятием можно пройдя по ссылке: https://fortune2050.com/.

Справочная информация:

Игорь Рыбаков – известный предприниматель, промышленник и видный общественный деятель, венчурный инвестор, филантроп, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Игорь Рыбаков – автор и ведущий YouTube-канала №1 про деньги, инвестиции и бизнес - «Игорь Рыбаков».

Игорь Рыбаков – сооснователь и совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», которой принадлежит 59 заводов в восьми странах мира. Сооснователь «Рыбаков Фонда», который помогает развивать социально-образовательную среду в школах. Сооснователь технологической корпорации PRYTEK (объем инвестиций – более $350 млн), бизнес-клуба «Эквиум», академии мастеров жизни X10 Academy, школ и детских садов Rybakov PlaySchool, основатель и владелец сети смарт-офисов SOK. Предприниматель года 2018 по версии EY.

Игорь Рыбаков – ведущийTelegram-канала «Мысли Миллиардера» и Tik-Tok канала, блогер в Clubhouse, публичный спикер, автор книг «ТОК», «ЖАЖДА», «Учение X10 или Религия ЧистоТы», «Secret Х10. Иметь то, что даёт всё», сказки для детей «Семь чудес Нэтмана». Вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым (отец Хабиба, воспитал 27 чемпионов мира) написал книгу «Отец». Автор, исполнитель песен, развивает музыкальный проект RYBAKOV: http://rybakovmusic.com.

Игорь Рыбаков: «Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 000 предпринимателей стали такими же успешными, как я! И я все сделаю для этого!»

Общий оборот бизнесов спикеров превышает 1 трлн рублей, чистая прибыль – более $2 млрд. Бюджет FORTUNE 2050 — 50 млн рублей.

Официальный сайт: https://rybakov.media/.

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