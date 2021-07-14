ЦСКА неожиданно поменял главного тренера на звезду НХЛ

Московский ЦСКА 14 июля сообщил, что меняет главного тренера. Вместо занимавшего этот пост с 2017 года Игоря Никитина назначили Сергея Федорова. На официальном сайте клуба бывшего руководителя поблагодарили за работу и пожелали успехов.

Федоров – известный советский и российский хоккеист. Он 13 сезонов играл в НХЛ за «Детройт Ред Уингз». С 2013 года входит в наблюдательный совет ЦСКА. Именно этот совет и принял решение о назначении его главным тренером клуба.

Под руководством Никитина ЦСКА завоевал в 2019 году Кубок Гагарина. Эксперты полагают, что причиной неожиданных кадровых перестановок стал проигрыш клуба в матче с омским «Авангардом». Это стало настоящим ударом. Ведь ЦСКА рассчитывал на безоговорочную победу. // Фото: ЦСКА