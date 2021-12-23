ЦИК России утвердила Положение об особенностях голосования

Избирательным комиссиям рекомендовано воздержаться от проведения голосования на придомовых территориях и иных территориях общего пользования.

Избиратель, который оценил возможность более широкого планирования своего времени, не даст нам отказаться от многодневного голосования,

– подчеркнула Элла Памфилова.

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина сообщила, что наработки Центризбиркома, которые нашли воплощение в Положении, прошли проверку в реальных условиях и выдержали испытания вместе с получением уникального опыта голосования в течение трех дней подряд.

Сейчас, учитывая возможность проведения голосования в течение нескольких дней зимой, весной, летом 2022 года, то есть на выборах, которые состоятся до сентября 2022 года, подготовлен проект нового постановления. Оно будет действовать ориентировочно до начала лета 2022 года,

− сказала Наталья Бударина.