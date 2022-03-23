Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из России

Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по связям с международным сообществом в целях устойчивого развития. Согласно данным источников Bloomberg, чиновник высшего уровня не согласен с позицией и действиями Владимира Путина на Украине.

В Кремле данную информацию пока что не прокомментировали. Однако увольнение Чубайса подтвердили в ТАСС.

- Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост, - сообщил агентству собеседник агентства из окружения Чубайса. Он добавил, что тот уехал из России.

Напомним, Анатолия Чубайса назначили на пост спецпредставителя президента 4 декабря 2020 года.

На минувшей неделе Аркадий Дворкович ушел с поста главы фонда «Сколково», не согласившись с происходящим вокруг Украины, напомнил Bloomberg. // Фото: wsjournal.ru