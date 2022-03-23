Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из России
Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по связям с международным сообществом в целях устойчивого развития. Согласно данным источников Bloomberg, чиновник высшего уровня не согласен с позицией и действиями Владимира Путина на Украине.
В Кремле данную информацию пока что не прокомментировали. Однако увольнение Чубайса подтвердили в ТАСС.
- Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост, - сообщил агентству собеседник агентства из окружения Чубайса. Он добавил, что тот уехал из России.
Напомним, Анатолия Чубайса назначили на пост спецпредставителя президента 4 декабря 2020 года.
На минувшей неделе Аркадий Дворкович ушел с поста главы фонда «Сколково», не согласившись с происходящим вокруг Украины, напомнил Bloomberg. // Фото: wsjournal.ru