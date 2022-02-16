Число заболевших пневмонией в Петрозаводске снова растет

За минувшую неделю число больных с пневмонией в Карели увеличилось на 24,1 процента. При этом показатель пока еще все равно ниже среднемногонедельного уровня, сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего в республике за период с 7 по 13 февраля зарегистрировали 175 пациентов с внебольничной пневмонией, госпитализированы 145. В целом в регионе показатель ниже среднемногонедельного на 10,2 процента.

При этом в шести муниципалитетах уровень превышен, в том числе в Петрозаводске. В карельской столице заболеваемость больше среднемногонедельных показателей на 21,9 процента. Зарегистрировано 76 случаев внебольничной пневмонии. // Фото: Detonator/pixabay.com