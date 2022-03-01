Число больных пневмонией в Карелии снова растет

Число жителей Карелии, которые за минувшую неделю заболели внебольничной пневмонией, увеличилось на 19,8 процента. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

В целом заболеваемость в регионе выше среднемногонедельного уровня на 42,9 процента. За неделю зарегистрировали 242 заболевших.

Показатель в Петрозаводске тоже выше среднемногонедельного уровня, он превышает его в 1,8 раза. В течение недели зафиксировали 121 больного.

В больницу с воспалением легких попали 198 жителей республики.