01 марта 2022, 21:08
Число больных пневмонией в Карелии снова растет
Почти на 20 процентов увеличилось количество случаев внебольничной пневмонии в республике
Число жителей Карелии, которые за минувшую неделю заболели внебольничной пневмонией, увеличилось на 19,8 процента. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
В целом заболеваемость в регионе выше среднемногонедельного уровня на 42,9 процента. За неделю зарегистрировали 242 заболевших.
Показатель в Петрозаводске тоже выше среднемногонедельного уровня, он превышает его в 1,8 раза. В течение недели зафиксировали 121 больного.
В больницу с воспалением легких попали 198 жителей республики.