Депутат хочет проверить информацию о пленном солдате из Карелии

Текст: Георгий Чентемиров

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова направила в Министерство обороны России запрос о судьбе солдата из Карелии. Речь в запросе идет об уроженце Кеми Якове Ершове. Он служит в Вооруженных силах по контракту и, возможно, недавно попал в украинский плен.

О произошедшем стало известно в последних числах февраля. В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором неизвестный мужчина допрашивал молодого человека. Оба говорили по-русски. Разговор происходил в помещении, похожем на офисное. Допрашиваемый парень, одетый лишь в термобелье, явно был напуган.

— Привет. У меня вопрос. Как зовут? — задает вопрос мужчина.

— Ершов Яков Александрович, — отвечает молодой человек.

— Откуда приехал?

— Сам из Карелии родом, — говорит допрашиваемый.

Спустя минуту у молодого человека спросили, что он делает на территории Украины.

— Нас обманули, сказав, что мы едем на учения в Белгород, — сообщил парень.

По нашим данным, на видео — уроженец Карелии Яков Ершов. Его опознала жительница Кеми Любовь Ларионова. Она предположила, что молодой человек пошел служить из-за неудачи в поисках работы.

— Яша на самом деле очень общительный и дружелюбный парнишка. Мы были соседями и очень хорошо общались с его мамой, когда Яша родился. Потом нас жизнь раскидала по разным местам. Как он оказался в армии по контракту, этого я вам не скажу. Они из Кеми давно переехали. Наверное, как и многие ребята идут по контракту. Это гораздо проще, если позволяет здоровье, чем найти работу у нас в городе, — рассказала Любовь Булавина корреспонденту “Петрозаводск говорит”.

Мы сумели свяаться с матерью Якова Ершова Натальей Томановой. Она опознала своего сына на видео. По ее словам, Яков служит во Пскове “то ли в спецназе, то ли в разведке”. Томанова сообщила, что ее сын стал контрактником три месяца назад: вернулся со срочной службы, не нашел в Кеми работы, а потом получил предложение от военкомата.

По словам женщины, сын действительно говорил, что едет на учения. Молодой человек связывался с нею несколько дней назад и просил не волноваться. Вскоре после этого Наталье скинули видео допроса. Узнав сына, женщина начала названивать по тому номеру, с которого он звонил, но ответил незнакомый мужчина. Он и сообщил, что Яков находится в плену.

Яков Ершов совсем молод, ему чуть больше 20 лет. Депутат Эмилия Слабунова сообщила, что она связалась с военкоматом, и им известна информация о пленном бойце. Журналисту портала “Петрозаводск говорит” в военкомате Карелии заявили то же самое. Они, впрочем, отказались подтверждать факт пленения и как-либо комментировать эту ситуацию.

Слабунова попросила Министерство обороны сообщить о судьбе военнослужащего, его местонахождении и возможности освобождения из плена. Также она попросила предоставить данные о потерях России в спецоперации на территории Украины. Отметим, что Вооруженные силы страны с момента начала спецоперации не обнародовали информацию о погибших, раненых и пленённых бойцах, что объяснимо в период боевых действий.