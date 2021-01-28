Чиновники не собираются менять схему проведения ЕГЭ

Начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что никаких изменений в регламенте проведения единого государственного экзамена, по сравнению с 2020 годом, не планируется, сообщает ТАСС.

"Сама по себе процедура проведения экзаменов [не изменится], она будет такая же, какая была в прошлом году. Нельзя сказать, что это традиционная процедура. Почему? Потому что эпидемиологическая ситуация наложила определенные ограничения, определенные требования на саму процедуру. Мы все знаем, что [необходимо] наличие перчаток, наличие санитайзеров, дезинфекция. Ну то есть тот комплекс мероприятий, который и сейчас организуется в школах. Других каких-то нововведений в процедуре нет",

- заявил чиновник.

Круглинский также добавил, что концепция экзамена и заданий останутся теми же. "Они понятны детям, они понятны учителям, по ним, в принципе, готовили", - сказал он.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля. Досрочный период из-за коронавируса отменен.

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