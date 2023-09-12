Четыре школы Карелии получили оборудование для развития цифровой среды

Современные ноутбуки, интерактивные комплексы, УКФ-проекторы, телевизоры, видеокамеры поступили в четыре школы в Петрозаводске, Кеми, Кондопоге и поселке Деревянка. Они позволят удобно организовать различные формы занятий, учитывая индивидуальные особенности школьников.

Ключевая идея проекта внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС) – создание современной и безопасной обстановки, которая обеспечит высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Внедрение ЦОС в образовательные организации Карелии началось еще в 2019 году.

В этом году в рамках проекта необходимым оборудованием оснащены 4 общеобразовательные школы: № 55 в Петрозаводске, школа №1 в Кеми, Кондопожская школа № 7 и Деревянкская школа № 5. Вся техника уже установлена и готова к использованию.

Почти за пять лет действия нацпроекта новое учебное оборудование для школ получил каждый район Карелии. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.