Главврач карельской больницы ушел на СВО

Главный врач Сортавальской ЦРБ уехал в зону СВО, чтобы оказывать медицинскую помощь. По данным из официальных источников, Александр Романов находится сейчас в Запорожской области, в городе Васильевка.

Хирург спасает людей, оперирует. Как рассказал сам Александр Романов, нередко это приходится делать под обстрелами – линия боевого соприкосновения находится в семи километрах.

Врач записал видео, показал разбомбленную Васильевскую больницу и рассказал о своей работе.

По информации руководства Карелии, в больницах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей работает много карельских врачей. В частности, ранее в зону СВО ушел главврач перинатального центра Евгений Тучин. // фото, видео: из официальных источников