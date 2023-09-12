12 сентября 2023, 10:10
Общество

Сбер предупредил о новом виде мошенничества

Схема обмана распространяется сразу на группу лиц, объединенную родственными связями
Фото сгенерировано Kandinsky

Все мошеннические схемы строятся на попытках мошенников добиться максимального доверия своей жертвы, они могут действовать от имени руководителей и представителей власти, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного Экономического Форума.

Мошеннические схемы примерно одинаковые: по сути они нацелены на то, чтобы добиться такого уровня доверия в разговоре между жертвой и звонящим мошенником, чтобы было максимальное доверие к той информации, которую он передает. От имени руководителей либо от имени представителей власти, какую-то политическую повестку, предвыборную,

- прокомментировал он вопрос о новых мошеннических схемах.

Сбербанк в конце августа сообщил, что мошенники начали использовать в своих преступных целях важность для россиян семейных ценностей и придумали схему обмана, позволяющую похитить средства сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями.

Сбербанк отмечает рост мошеннической активности в мессенджерах и запустит собственный продукт для защиты клиентов в ближайшее время,

- сказал журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Телефонные мошенники в основном использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp, через Telegram,

- сказал Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребенка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 

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