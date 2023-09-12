Сбер предупредил о новом виде мошенничества

Все мошеннические схемы строятся на попытках мошенников добиться максимального доверия своей жертвы, они могут действовать от имени руководителей и представителей власти, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного Экономического Форума.

Мошеннические схемы примерно одинаковые: по сути они нацелены на то, чтобы добиться такого уровня доверия в разговоре между жертвой и звонящим мошенником, чтобы было максимальное доверие к той информации, которую он передает. От имени руководителей либо от имени представителей власти, какую-то политическую повестку, предвыборную,

- прокомментировал он вопрос о новых мошеннических схемах.



Сбербанк в конце августа сообщил, что мошенники начали использовать в своих преступных целях важность для россиян семейных ценностей и придумали схему обмана, позволяющую похитить средства сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями.

Сбербанк отмечает рост мошеннической активности в мессенджерах и запустит собственный продукт для защиты клиентов в ближайшее время,

- сказал журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Телефонные мошенники в основном использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp, через Telegram,

- сказал Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.



По его словам, мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребенка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

