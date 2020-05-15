Четыре карельских рыбоводных участка разыграли в Росрыболовстве

В Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства состоялся аукцион на право заключения договоров пользования рыбоводными участками, расположенными на водных объектах Республики Карелия для осуществления индустриальной аквакультуры (рыбоводства).

Участки расположены на озерах Янисъярви, Нижнее Попово и два рыбоводных участка в Белом море. Их общая площадь составляет 275,7 га.

В аукционе приняли участие девять организаций и один индивидуальный предприниматель. Набольший спрос вызвал участок на озере Янисъярви. Цена этого лота превысила 4 млн рублей. По результатам аукциона в федеральный бюджет поступит 11,2 млн рублей.

По итогам 2019 года по объему производства продукции товарной аквакультуры Республика Карелия занимает второе место в России по объему выращивания форели. В прошлом году рыбоводными хозяйствами региона выращено 32601 тонна товарной рыбы.

На сегодняшний день на водных объектах Карелии сформировано 228 рыбоводных участков общей площадью 8180,3 га. Из них предоставлено в пользование 217 рыбоводных участков, общей площадью 7591,1 га.