29 мая 2022, 14:43
Четыре человека погибли в ДТП в соседнем с Карелией регионе
Две легковушки столкнулись на трассе Вологда - Новая Ладога
В Вологодской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла сегодня днем на 133-м километре трассы Вологда - Новая Ладога. Столкнулись два легковых автомобиля.
По данным агентства, в результате аварии погибли четыре человека. Еще двое - дети - пострадали. Они доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: pixabay.com/geralt