Четыре человека погибли в ДТП в соседнем с Карелией регионе

В Вологодской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла сегодня днем на 133-м километре трассы Вологда - Новая Ладога. Столкнулись два легковых автомобиля.

По данным агентства, в результате аварии погибли четыре человека. Еще двое - дети - пострадали. Они доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: pixabay.com/geralt