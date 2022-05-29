Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения

Сбережения лучше распределять по разным валютам. Такой совет дал россиянам аналитик Алексей Вязовский, его слова приводит радио Sputnik.

При выборе валюты эксперт посоветовал обращать внимание на то, с какими странами Россия развивает сотрудничество. Также он рекомендует обратить внимание на золото.

«Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России», - сказал он.

Вязовский добавил, что перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, придется задуматься об обмене рублей на какую-то из этих валют. Фото: pixabay.com/Evgeny