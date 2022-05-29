Мать и двое детей погибли при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области на пожаре погибли женщина и двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным издания, инцидент случился сегодня ранним утром. На пепелище дома на хуторе Мокросоленый были найдены тела женщины 1989 года рождения, мальчика 2007 года рождения и девочки 2017 года рождения.

«В доме проживали пять человек (мать, трое детей и бабушка). Во время пожара мать, проснувшись, почувствовав запах дыма, вывела дочь восьми лет из дома и вернулась за остальными детьми. Выйти они уже не смогли. Бабушка покинула дом самостоятельно», - уточнили в МЧС.

Пожарных на место происшествия вызвали соседи, когда дом уже полностью был в огне. В тушении пожара от МЧС участвовали 16 человек и шесть единиц техники. Фото: pixabay.com/RonaldPlett