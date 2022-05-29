29 мая 2022, 11:43
Россия

Подросток погиб от удара током на прогулке в Ленобласти

Следователи изучают обстоятельства гибели 14-летнего юноши

В Бокситогорском районе Ленинградской области 14-летний подросток погиб во время прогулки. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, трагедия произошла вечером 28 мая. Мальчик гулял в лесу с друзьями. По предварительной информации, юноша забрался на опору высоковольтной линии и взялся за провод руками, после чего получил удар током.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели молодого человека. Фото: pixabay.com/fsHH

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следственный комитет