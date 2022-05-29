Подросток погиб от удара током на прогулке в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленинградской области 14-летний подросток погиб во время прогулки. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, трагедия произошла вечером 28 мая. Мальчик гулял в лесу с друзьями. По предварительной информации, юноша забрался на опору высоковольтной линии и взялся за провод руками, после чего получил удар током.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели молодого человека. Фото: pixabay.com/fsHH