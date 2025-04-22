Четыре человека погибли в аварии на российской трассе

В Татарстане четыре человека погибли в страшной дорожной аварии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла на 59-м километре дороги Казань-Ульяновск. Водитель грузового автомобиля Foton выбрал небезопасную скорость и влетел в автомобили, остановившиеся на светофоре.

В ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Sollers, а также водитель и пассажир автомобиля Lada. Повезло выжить людям в автомобилях Opel и КамАЗ.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»