«Черного человека» стерли в пешеходном тоннеле в центре Петрозаводска

Рисунок, который успел напугать петрозаводчанку в пешеходном тоннеле на Горького, стерли.

На днях в паблике «Подслушано в Птз» появилось сообщение о вандалах, которые снова оставили после себя след на белых стенах в тоннеле под железнодорожными путями.

Неизвестный «художник» нарисовал «черного человека» с баллончиком краски в одной руке. При взгляде из-далека могло показаться, что кто-то завис в воздухе. Графитист также оставил надпись «Камеры видеонаблюдения борются с правонарушениями?»

«Вандалы изрисовали стену в подземном переходе, в тёмное время суток. Шла с работы и очень испугалась, издалека выглядит очень жутко. А если бы вместо меня шли пожилые люди?»

- писала грожанка.

Сегодня сити-менеджер сообщил в своем аккаунте, что сотрудники городского комбината благоустройства стерли эти художества. Владимир Любарский поблагодарил работников за их труд.