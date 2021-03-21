Чемпионат и первенство Карелии по гребле-индор прошли в Сортавале

В Сортавале на базе спортивной школы олимпийского резерва состоялись Чемпионат и Первенство Республики Карелия по гребле-индор, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Гребля-индор – это официальная дисциплина гребного спорта, утвержденная министерством спорта России, представляющая собой греблю на эргометрах, специальных гребных тренажерах.

В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов в возрасте от 10 до 57 лет.

Сортавальская школа гребли известна далеко за пределами Карелии. Наши спортсмены ежегодно показывают высокие результаты,

– сказал на церемонии награждения победителей и призеров заместитель министра образования и спорта Республики Карелия Антон Чивин.

Итоги Чемпионата и Первенства Республики Карелия

Мужчины и женщины 23 года и старше, дистанция 1000 метров

1 место - Александр Кежаев; Елена Валиева;

2 место - Олег Пашинский; Валентина Аникина;

3 место - Андрей Андрейченко; Ирина Андрейченко.

Юниоры и юниорки до 23 лет, дистанция 2000 метров

1 место - Георгий Соболев; Снежана Яковлева;

2 место - Александр Архипенко; Маргарита Белорученкова;

3 место - Артем Шендрик; Екатерина Сапега.

Юноши и девушки до 13 лет, дистанция 1000 метров

1 место - Данил Хеглунд; Лина Кокотова;

2 место - Матвей Павлов; Вера Артемьева;

3 место - Игорь Андреев; Софья Бенгачева.

Юноши и девушки до 15 лет, дистанция 1500 метров

1 место - Артем Иващенко; Виктория Вербовская;

2 место - Герман Калач; София Евсеева;

3 место - Иван Писаренко; Дарья Холостова.

Юноши и девушки до 17 лет, дистанция 1500 метров

1 место - Николай Бондарь; Елена Лушина;

2 место - Илья Козель; Варвара Качинская;

3 место - Семен Ерин; Анна Анисимова.

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