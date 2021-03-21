Чемпионат и первенство Карелии по гребле-индор прошли в Сортавале
В Сортавале на базе спортивной школы олимпийского резерва состоялись Чемпионат и Первенство Республики Карелия по гребле-индор, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Гребля-индор – это официальная дисциплина гребного спорта, утвержденная министерством спорта России, представляющая собой греблю на эргометрах, специальных гребных тренажерах.
В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов в возрасте от 10 до 57 лет.
Сортавальская школа гребли известна далеко за пределами Карелии. Наши спортсмены ежегодно показывают высокие результаты,
– сказал на церемонии награждения победителей и призеров заместитель министра образования и спорта Республики Карелия Антон Чивин.
Итоги Чемпионата и Первенства Республики Карелия
Мужчины и женщины 23 года и старше, дистанция 1000 метров
1 место - Александр Кежаев; Елена Валиева;
2 место - Олег Пашинский; Валентина Аникина;
3 место - Андрей Андрейченко; Ирина Андрейченко.
Юниоры и юниорки до 23 лет, дистанция 2000 метров
1 место - Георгий Соболев; Снежана Яковлева;
2 место - Александр Архипенко; Маргарита Белорученкова;
3 место - Артем Шендрик; Екатерина Сапега.
Юноши и девушки до 13 лет, дистанция 1000 метров
1 место - Данил Хеглунд; Лина Кокотова;
2 место - Матвей Павлов; Вера Артемьева;
3 место - Игорь Андреев; Софья Бенгачева.
Юноши и девушки до 15 лет, дистанция 1500 метров
1 место - Артем Иващенко; Виктория Вербовская;
2 место - Герман Калач; София Евсеева;
3 место - Иван Писаренко; Дарья Холостова.
Юноши и девушки до 17 лет, дистанция 1500 метров
1 место - Николай Бондарь; Елена Лушина;
2 место - Илья Козель; Варвара Качинская;
3 место - Семен Ерин; Анна Анисимова.
Фото и видео из группы «Спорт - норма жизни Карелия»