Частная баня сгорела на севере Карелии

Вчера вечером в 17 часов на пульт Единой службы спасения-01 Муезерского района поступило сообщение о том, что в поселке Ледмозеро горит частная баня.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия и, проведя боевое развертывание, приступили к тушению пожара. Не прошло и десяти минут, как распространение огня было остановлено, затем пожар был ликвидирован полностью.

В результате ЧП в частной бане, принадлежащей пенсионеру, огнем были повреждены стены и потолок на площади 20 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, будет установлено в ходе специальной проверки.

Всего же за истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано два пожара. О пожаре в жилом доме на улице Шотмана в Петрозаводске мы сообщали вчера.