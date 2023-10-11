Часть Петрозаводска из-за аварии осталась без света

В 16:10 в Петрозаводске произошло отключение электричества на ряде улиц. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным службы, свет пропал в домах на улицах Архипова, Боровой, Локомотивной, Бородинской, Матросова, Муезерской, Речной, Связи, Халтурина, на Лесном проспекте, в переулке Заречном.

Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev