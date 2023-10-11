Бизнесмен торговал банковскими счетами и поделится с государством

Мужчину в Петрозаводске осудили за сбыт электронных средств. Вина 41-летнего бизнесмена заключалась в махинациях, сообщили в СУ СКР по региону.

Предприниматель в 2019 году был номинальным директором частной фирмы, однако на деле руководить ей не собирался.

Вместо этого он открывал на свою компанию банковские счета, а потом продавал ключ доступа другим лицам. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме более 100 тысяч рублей. // фото: pixabay.com