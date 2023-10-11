В Петрозаводске неизвестные бросили в девушку из машины петарду

Петрозаводчанка возвращалась вечером с работы домой, когда в нее запустили петарду. О произошедшем она рассказала редакции «Петрозаводск говорит».

Инцидент произошел 10 октября на пешеходном переходе в районе перекрестка Чапаева-Чкалова в столице Карелии. Девушка ждала, когда загорится зеленый сигнал светофора. В это время со стороны Чапаева поворачивало несколько машин. По словам горожанки, из автомобиля темного цвета ей под ноги что-то бросили.

Сперва девушка решила, что молодые люди выкинули сигарету, но то, что лежало на асфальте искрилось. Это оказалась петарда.

«Я буквально успела сделать пару шагов до того, как произошел взрыв»,

- рассказала девушка. В тот момент она сильно испугалась. Автомобиль просто заехал на парковку торгового центра.

Инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink. На кадрах видна вспышка.

Петрозаводчанка собирается написать заявление в полицию и найти свидетелей произошедшего, а также записи с регистраторов. // фото скриншот