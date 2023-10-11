Мужчина покатался на похищенном велосипеде, а потом продал встречному

Петрозаводчанка сообщила в полицию о краже велосипеда. Двухколесный транспорт она хранила в подъезде дома на Древлянке и пристегивала специальным тросом. Тем не менее, кому-то приглянулся ее велосипед стоимостью около восьми тысяч рублей.

Оперативники предположили, что похитителем мог быть 40-летний житель столицы Карелии. Ранее он был судим за кражи. Мужчина сознался в краже. С его слов, он покатался на похищенном велосипеде по городу, а затем сбыл незнакомцу за три тысячи. В полиции возбудили уголовное дело. // фото freepik.com/