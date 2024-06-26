Часть квартала исторической застройки станет пешеходной зоной

В центре карельской столицы в День города изменится схема движения 29 июня с 12:00 до 15:00.

На это время участок Неглинской набережной от улицы Федосовой до улицы Куйбышева в квартале исторической застройки станет пешеходным.





Также с 8:00 29 июня до 01:00 30 июня будет запрещен проезд автомобилей от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина и Карла Маркса.

«Движение станет невозможным по улицам Еремеева, Пушкинской и Фаддеевской, а также по улице Луначарского от набережной Гюллинга и по площади Кирова», - предупредили в мэрии. // фото freepik.com/ VK-паблик администрации города