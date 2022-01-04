04 января 2022, 12:28
Часть домов в Петрозаводске осталась без отопления
Коммунальщики решили провести работы на сетях - тепла нет в домах на Кукковке
Сегодня в 11 утра в Петрозаводске было отключено отопление в части домов на Кукковке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без тепла остались жильцы домов на улицах Сортавальской, Питкярантской и на Карельском проспекте. Как пояснили в ЕДДС, отключение связано с плановыми работами на сетях.
Ориентировочные сроки возвращения тепла в дома горожан не называются. Фото pixabay.com/ri