Чаще всего жители Северо-Запада слушают русский рок и поп-музыку

Аналитики сервиса МТС Музыка выяснили, что чаще всего слушают меломаны, а также как настроение влияет на выбор музыкального жанра.

В ходе исследования был проведен опрос пользователей в возрасте от 18 до 50 лет, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю. Выяснилось, что большая часть респондентов (68%) слушает музыку, добавленную в «избранное».

Чаще всего жители Карелии включают музыку независимо от настроения (51%) или в хорошем расположении духа (33%). При этом самыми популярными жанрами оказались русский рок (37%), российская поп-музыка (35%) и западный рок (30%). Наименее популярны в регионе реги, кей-поп и фолк.

По данным исследования, большинство из опрошенных жителей Карелии (41%), чтобы расслабиться и отдохнуть, слушают отечественную поп-музыку. Чуть менее популярным жанром для прослушивания в таком состоянии является русский рок (34%).

На первых двух строчках при выборе жанра для прослушивания в энергичном настроении оказались танцевальная (44%) и западная поп-музыка (43%).

Тематические подкасты пока не снискали большой популярности у слушателей в регионе. Только 13% опрошенных слушают их каждый день. При этом каждый четвёртый никогда этого не делает.

Выводы исследования легли в основу стилистического обновления стримингового сервиса МТС Музыки. Теперь на главной странице слушателей встречают три алгоритмических плейлиста: «Мой микс», «Чилаут-микс» и «Энергетик микс».