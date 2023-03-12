Чаще всего контрабандные смартфоны ввозились из ОАЭ и Финляндии

В России наибольшее количество преступлений и правонарушений выявлено в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления и Шереметьевской таможни, передает данные Федеральной таможенной службы РИА Новости.

Также сообщается, что чаще всего контрабандные смартфоны ввозились из ОАЭ, Финляндии и Китая. При этом информационное агентство «Известия» сообщает, что у многих ритейлеров имеются в продаже распакованные iPhone. Связано это с тем, что только так можно получать большие объемы для реализации.

Мелкие продавцы, которые возят партии до 100 штук, продолжат привозить неактивированные устройства. Такие гаджеты стоят дороже. / Фото: freepik.