Цены на картошку взлетели в Карелии в июне

Карелиястат раскрыл данные об изменении цен на продукты в республике в июне 2024 года. Информация представлена на сайте ведомства.

Так, обращает на себя внимание прежде всего резкое подорожание картофеля. В июне цены на него взлетели на 44,7%. Другие овощи и фрукты при этом подешевели. Помидоры стали дешевле на 8,2%, капуста на 7,9%, чеснок на 5,8%, огурцы на 5,5%, виноград на 4%, бананы на 2,7%.

Из числа других продуктов стали дороже в июне сахарный песок, хлеб, мясокопчености, колбаса, кофе (3,6 - 6,9%). В то же время подешевели пельмени, печень, соки, яйца, рыба (4,5 - 7,8%).

Мониторинг цен традиционно ведется в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com / Lars Blankers