Цены на алкоголь выросли в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на алкоголь в республике в июне 2024 года. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, в июне большинство алкогольных напитков выросли в цене. Игристое вино подорожало на 1,9%, пиво - на 1,7%, коньяк - на 0,7%, крепленое вино - на 0,6%, столовое вино - на 0,3%. Вместе с тем водка стала дешевле на 0,6%.

Специалисты Карелиястата традиционно следят за ценами в трех городах республики - в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Kelsey Knight