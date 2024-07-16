16 июля 2024, 08:58
Горячую воду вернут в дома жителей Петрозаводска до конца недели
Представлен график окончания ремонтных работ на сетях в карельской столице
Компания «РКС-Петрозаводск» представила график окончания ремонтных работ на сетях в карельской столице. Судя по графику, горячая вода должна вернуться в дома горожан до конца этой недели.
Отмечается, что в графике указан день окончания работ. Вода появится в домах в течение следующих суток.
Горожанам посоветовали обращаться в управляющую компанию, если интересующего их дома нет в списке.
Напомним, что после двухнедельного отключения горячая вода должна была вернуться в дома петрозаводчан 10 июля. Однако уже после этого срока на сетях возникли проблемы. // Фото «Петрозаводск говорит»