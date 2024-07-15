15 июля 2024, 21:42
Водителей в Петрозаводске завтра массово проверят на трезвость
Очередной рейд пройдет во вторник в карельской столице
На улицах Петрозаводска 16 июля будут усиленно дежурить патрули ДПС. На вторник запланирован традиционный рейд «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Полицейские будут искать и наказывать пьяных, которые рискнули сесть за руль.
За шесть месяцев этого года в Петрозаводске произошло четыре ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых два человека погибли и четыре получили травмы. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска