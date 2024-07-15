15 июля 2024, 20:50
Укушенные белками и летучими мышами петрозаводчане идут в травмпункт
Чаще всего за экстренной помощью обращаются со стандартными травмами, но есть и необычные случаи
В травмпункт карельской столицы с 1 апреля этого года обратились 14 105 человек. Получается, что в день приходят примерно 155 пациентов, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
В основном люди идут с ушибами, переломами, растяжением связок и ранами. Однако есть и необычные травмы.
Так, 61 человека покусали собаки, 58 – кошки, одного - домашний сурок, еще одного – летучая мышь, двух горожан – крысы, двух – белки, еще двух поклевали чайки. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте