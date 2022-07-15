Цены на капусту и картофель заметно снизились в Карелии

Как изменились цены за неделю с 2 по 8 июля в Карелии рассказали специалисты Карелиястат. Заметно подешевела свежая капуста – сразу на 10,6%, также на 6,2% стал дешевле картофель. Бананы подешевели на 5,6%, свекла на 4,5%, свежие помидоры на 2,7%, яблоки на 2,2%. На 5,7% подешевело сливочное масло, конфеты на 3,9%, вермишель на 2,8%.

При этом на 2,7% подорожал репчатый лук. Соль поваренная, сметана, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, рис шлифованный подорожали на 1,5-2,7%. На 5,9% подорожало туалетное мыло, а мыло хозяйственно - 5,4%, зубная щетка также выросла в цене на 1,8%. Шампунь подешевел на 5,3%, телевизор – 5,2%, электропылесос – на 4,7%, левомеколь подешевел на 2,2%, валидол – 2,0%, комбинированные анальгетики – на 1,2%. (фото unsplash.com, Phil Hearing)