Цены на бензин снова выросли

За неделю с 6 по 12 июля средняя цена на бензин в России выросла на 20 копеек и достигла отметки в 45,47 рубля за литр. Такие данные публикует РИА Новости со ссылкой на Росстат.

По информации статистического ведомства, бензин марки АИ-92 вырос в цене на 19 копеек, АИ-95 - на 23 копейки, АИ-98 - на 16 копеек.

Рост цен был зафиксирован в 77 столицах субъектов России. Максимальное подорожание было отмечено в Махачкале.