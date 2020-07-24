Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума

Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 4,25%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Нынешнее снижение ставки стало четвертым в этом году. В январе основной индикатор кредитной политики Банка России составлял 6,25%. Таким образом, ставка снижена до нового исторического минимума.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила о том, что снижение ключевой ставки будет продолжаться, возможно, этот процесс даже ускорится.