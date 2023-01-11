11 января 2023, 11:39
Центр Петрозаводска может залить водой из Лососинки
Специалисты опасаются подтопления рядом с двумя стадионами
Январские морозы привели к усиленному формированию внутриводного льда и шуги на порожистых участках рек Карелии. Из-за этого появились так называемые зажоры и повысился уровень воды, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Согласно информации гидрологических постов на утро вчерашнего дня уровень воды в Лососинке был 105 сантиметров. При этом неблагоприятная отметка – 143 сантиметра.
Вода прибывает за сутки на 23 сантиметра, в том числе в черте города, и так будет продолжаться. Специалисты прогнозируют возможность выхода реки из берегов в районе стадионов «Спартак» и «Юность». // фото: администрация Петрозаводска