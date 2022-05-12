Ценный совет всем желающим похудеть дал диетолог

Россиянам, которые хотят сбросить лишние килограммы, посоветовали делать одну простую вещь. По мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, нужно перед обедом пить смузи.

Доктор медицинских наук рассказал об этом в программе «О самом главном» на «России 1». Эфир доступен для просмотра на портале «Смотрим».

Врач заявил, что смузи из овощей и фруктов перед каждым приемом пищи или хотя бы перед обедом позволит человеку избежать переедания. Желудок будет заполнен.