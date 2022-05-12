12 мая 2022, 20:23
Ценный совет всем желающим похудеть дал диетолог
Врач рассказал о простой привычке, которая поможет не переедать
Россиянам, которые хотят сбросить лишние килограммы, посоветовали делать одну простую вещь. По мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, нужно перед обедом пить смузи.
Доктор медицинских наук рассказал об этом в программе «О самом главном» на «России 1». Эфир доступен для просмотра на портале «Смотрим».
Врач заявил, что смузи из овощей и фруктов перед каждым приемом пищи или хотя бы перед обедом позволит человеку избежать переедания. Желудок будет заполнен.
- Даже если вы не почувствуете снижение аппетита, то все равно съедите меньше, - сказал диетолог. // Фото: marijana1/pixabay.com