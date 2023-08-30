Бывший футболист «Карелии» скучает по гречке во Франции

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев рассказал о своей адаптации к жизни во Франции после перехода в клуб «Гавр». Слова бывшего игрока футбольного клуба «Карелия» приводит «Фонтанка».

Так, Кузяев посетовал на то, что скучает по русской кухне.

«Очень скучаю по русским блюдам! Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере, это та кухня, к которой я больше всего привык. Скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке»,

- поведал игрок. 30-летний полузащитник также признался, что во Франции гораздо сложнее решить различные организационные вопросы. Например, для того, чтобы оформить сим-карту, необходимо предоставить подтверждение своего адреса или платежные квитанции.

Кузяев перешел в «Гавр» летом этого года. В трех матчах французской Лиги 1 российский футболист успел отметиться одним голом. За ФК «Карелия» Далер Кузяев выступал в 2014 году, когда главным тренером команды был его отец. // Фото: unsplash.com / Anthony Choren