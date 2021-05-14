Бывшего начальника лесничества и лесничего осудили за коррупцию

Бывшего начальника Калевальского центрального лесничества и лесничего признали виновными в коррупции.

Преступления, по версии следователей, совершались в период с 2015 по 2020 год. Начальник вместе с лесничим и другими сотрудниками ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) получали деньги от людей, которые незаконно заготавливали древесину. В общей сложности они получили 600 тысяч рублей. Клубок взяточников был раскрыт.

Суд приговорил лесничего к двум годам колонии строгого режима и штрафу 912 тысяч рублей. Бывшего начальника лесничества приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу 900 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии. (фото business-class.su)